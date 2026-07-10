Patricio Raúl Dumont (Q.E.P.D.)

Falleció en la localidad de San Miguel del Monte el día 7 de julio de 2026 a los 59 años de edad. Sus hijas Nahir y Florencia, sus hijos políticos Martin y Damian, sus nietos Emiliano, Benjamin, Valentin y Catalina, su compañera Miriam Velasquez, sus hermanos y demás familiares participan su fallecimiento.

El velatorio se realiza en España 2942, Departamento «B», con la sala habilitada de 8:00 a 10:00 horas. El responso se llevará a cabo en la Capilla Ardiente y la inhumación se realizará en el Crematorio Pinos de Paz, en día y hora a confirmar.

El extinto nació en Olavarría, era vecino de Sierras Bayas y se desempeñaba como empleado transportista.