 Pedro Daniel  Peralta «Chucho» (Q.E.P.D.)

Necrológicas
 PEDRO DANIEL  PERALTA «CHUCHO» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día   8  de   Agosto  de 2025 a los 72   años de edad.


Su esposa: Elena Mabel Rocha.
Sus hijos: Liliana, Cecilia, Micaela, Juan, Cintia y Daniel.
Sus nietos: Matias, Lucia, Lara, Ciro, Lionel, Priscila, Lucas, Juan Cruz, Sebastian y Sofia.
Sus bisnietos: Alegra, Patricio, Jazmin, Gaspar y Benjamin.
Sus hijos políticos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D»

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Loma de Paz

DÍA Y HORA: Sábado 9 de Agosto a las 12:30hs

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Municipal.

Lugar de nacimiento: Olavarría.

Actividad que desarrollaba: Jubilado Municipal.

