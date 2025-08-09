Pedro Daniel Peralta «Chucho» (Q.E.P.D.)
PEDRO DANIEL PERALTA «CHUCHO» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 8 de Agosto de 2025 a los 72 años de edad.
Su esposa: Elena Mabel Rocha.
Sus hijos: Liliana, Cecilia, Micaela, Juan, Cintia y Daniel.
Sus nietos: Matias, Lucia, Lara, Ciro, Lionel, Priscila, Lucas, Juan Cruz, Sebastian y Sofia.
Sus bisnietos: Alegra, Patricio, Jazmin, Gaspar y Benjamin.
Sus hijos políticos y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «D»
RESPONSO: Capilla Ardiente
INHUMACIÓN: Loma de Paz
DÍA Y HORA: Sábado 9 de Agosto a las 12:30hs
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Municipal.
Lugar de nacimiento: Olavarría.
Actividad que desarrollaba: Jubilado Municipal.