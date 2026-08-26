Asaltaron a un motociclista a punta de pistola y recuperaron el vehículo tras un allanamiento

Dos jóvenes, de 22 y 21 años, fueron imputados en el marco de una investigación por un robo agravado por el uso de un arma de fuego, ocurrido en la zona de La Rioja al 3400.

El hecho se produjo durante la noche del viernes 21 de agosto, alrededor de las 22, cuando un vecino fue abordado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Según denunció, los sujetos exhibieron un arma de fuego y le sustrajeron su motovehículo de 110 cc.

A partir de la denuncia, efectivos de la Comisaría Segunda de Olavarría, junto con personal de la Sub DDI Olavarría, iniciaron tareas investigativas que permitieron establecer la presunta identidad de los autores del hecho.

Con esos elementos, y tras coordinar las medidas con la Justicia, se realizó un allanamiento de urgencia con anuencia en un domicilio del barrio ACUPO, donde residirían los sospechosos.

El procedimiento arrojó resultado positivo y permitió recuperar y secuestrar la motocicleta que había sido sustraída al denunciante.

Los dos jóvenes fueron notificados de los alcances del artículo 60 del Código Procesal Penal y quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación está a cargo de la UFI N.º 4, a cargo de la fiscal Paula Serrano.