Causa terrenos: indagarán este miércoles a Claudio Peralta y reprogramaron la declaración de Mariano Ciancio

La ronda de declaraciones indagatorias en la causa que investiga la presunta venta ilegal de terrenos en Olavarría tendrá este miércoles su primer movimiento, con la convocatoria de Claudio Ariel Peralta, mientras que la declaración de Mariano Patricio Ciancio, que estaba prevista originalmente para el 19 de agosto, fue reprogramada para el 26.

Tal como había informado En Línea Noticias, el fiscal de la Unidad Funcional de Investigaciones Especiales y Violencia Institucional de Azul, José Ignacio Calonje, había dispuesto citar a indagatoria a todos los imputados en una investigación que lleva varios años y que tuvo un fuerte impacto político y judicial en Olavarría.

En ese cronograma inicial, Peralta había sido citado para este miércoles 12 de agosto a las 9:30, mientras que Ciancio debía presentarse una semana después, el 19 de agosto, también a las 9:30.

Sin embargo, el cronograma sufrió modificaciones.

Claudio Peralta declarará finalmente este miércoles 12 de agosto, aunque a las 9:00, según pudo confirmar En Línea Noticias. De esta manera, se convierte en el primero de los imputados en comparecer ante el fiscal Calonje en esta nueva etapa de la causa.

En tanto, Mariano Ciancio fue notificado de la modificación de su audiencia y deberá presentarse el miércoles 26 de agosto a las 9:30, una semana después de la fecha que había sido establecida inicialmente.

La reprogramación de Ciancio implica un cambio dentro del cronograma de indagatorias que había trascendido a fines de junio, cuando se conocieron las fechas fijadas por la Fiscalía para avanzar con las declaraciones previstas en el marco del artículo 308 del Código Procesal Penal bonaerense.

Mariano Ciancio, ya se anticipó, brindará su versión. Resta saber qué hará este miércoles Claudio Peralta

Una causa que vuelve a tomar movimiento

La investigación por la denominada “causa terrenos” comenzó hace más de cuatro años y tiene como eje la presunta comercialización fraudulenta de lotes. Según la investigación, los damnificados habrían entregado dinero por terrenos que no podían ser comercializados legalmente, en algunos casos mediante documentación y boletos de compraventa cuestionados.

La causa también tuvo una fuerte repercusión política a partir de la aparición de elementos que involucraron a personas vinculadas con la administración municipal durante la gestión del exintendente Ezequiel Galli.

Entre los imputados se encuentran Peralta y Ciancio, además de otros acusados que deberán prestar declaración en las próximas semanas.

La decisión del fiscal Calonje de avanzar con las indagatorias representa uno de los principales movimientos procesales de la investigación desde que el expediente quedó bajo su órbita.