Choque en Pringles y Grimaldi: un motociclista fue trasladado al hospital municipal

​Un siniestro vial se produjo este sábado en la intersección de avenida Pringles y Grimaldi, dejando como saldo a dos personas con heridas de diversa consideración. El hecho ocurrió cuando un automóvil y una motocicleta, que circulaban en el mismo sentido, colisionaron al intentar realizar una maniobra de giro.

​De acuerdo con las primeras informaciones, ambos vehículos se desplazaban por la avenida Pringles en dirección a la avenida Sarmiento. El incidente se desencadenó cuando el conductor de un Chevrolet intentó doblar a la izquierda hacia la calle Grimaldi. Al realizar la maniobra, no habría advertido la presencia de la motocicleta, que terminó impactando de lleno contra la puerta lateral derecha del vehículo mayor.

​Traslado de los heridos

​En la motocicleta circulaban dos personas: un joven y una joven. Producto del fuerte impacto:

​ El conductor de la moto: Sufrió heridas que requirieron su traslado inmediato al Hospital Municipal «Dr. Héctor Cura» en una ambulancia del servicio de salud pública.

Sufrió heridas que requirieron su traslado inmediato al en una ambulancia del servicio de salud pública. ​ La acompañante: Si bien inicialmente recibió asistencia, más tarde fue derivada a un centro de salud privado para una mejor evaluación de los golpes recibidos.

Si bien inicialmente recibió asistencia, más tarde fue derivada a un centro de salud privado para una mejor evaluación de los golpes recibidos. ​La conductora del auto: Resultó ilesa.

​Hasta el momento, no se ha emitido un parte oficial que detalle la gravedad de las lesiones de las víctimas.

​Restricciones en el tránsito

​A raíz del trabajo de los servicios de emergencia y las tareas periciales, el tránsito se encuentra interrumpido en la avenida Pringles, en el tramo comprendido entre Rufino Fal y Trabajadores. Asimismo, se realizan desvíos en la esquina de Grimaldi y Pringles, por lo que se recomienda circular con precaución por la zona. ​(En Línea Noticias)