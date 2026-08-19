Detuvieron al acusado de apuñalar a un hombre en el barrio Coronel Dorrego

Fue adelanto de En Línea Noticias

Un hombre de 33 años resultó herido en el abdomen tras ser apuñalado durante un hecho ocurrido en una vivienda ubicada en la calle Montesano al 3100, en el barrio Coronel Dorrego. En las últimas horas, la causa fue recaratulada como Tentativa de Homicidio y el presunto agresor fue detenido tras una serie de allanamientos, en un hecho que había adelantado En línea noticias este martes.

El suceso se conoció tras un llamado al servicio de emergencias 911, que movilizó a personal del Comando de Patrullas local hasta el lugar. Al arribar, los efectivos encontraron tendido en el suelo a Cristopher Basualdo (33), quien refirió haber sido atacado con un arma blanca por un joven de 23 años que se dio a la fuga a pie.

Una ambulancia trasladó a la víctima al Hospital Municipal Héctor Cura en código rojo. Allí fue intervenido quirúrgicamente y quedó internado en Terapia Intensiva. Con el correr de las horas presentó una evolución favorable, logrando mantenerse estable e incluso prestar declaración ante los investigadores.

De las tareas de campo realizadas por la policía, se estableció que el ataque habría estado motivado por diferencias de vieja data vinculadas a una deuda entre la víctima y el agresor.

Con las pruebas recabadas, la UFI N° 07, a cargo del fiscal Christian Urlezaga, elevó las actuaciones y solicitó las órdenes correspondientes al Juzgado de Garantías N° 02, encabezado por el juez Carlos Villamarín.

Tras el otorgamiento de las medidas judiciales, las fuerzas de seguridad concretaron un allanamiento en un domicilio de la calle Sargento Cabral al 900, donde se procedió a la detención del imputado y al secuestro de un teléfono celular Samsung. En tanto, un segundo procedimiento realizado en la calle Montesano al 3000 arrojó resultado negativo.

El detenido fue notificado de la formación de la causa y quedó alojado en la Comisaría Segunda de Olavarría, a la espera de un cupo para su traslado a una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense.