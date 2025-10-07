Fuerte accidente: motociclista embistió a una camioneta y fue hospitalizado
Un hombre que trabaja como motomandado a bordo de una motocicleta de 110 centímetros cúbicos sufrió un fuerte accidente de tránsito esta mañana en la calle Maipú, lo que obligó a su traslado al Hospital Municipal «Héctor Cura».
El siniestro ocurrió alrededor de las diez de la mañana a mitad de cuadra, entre Roque Sáenz Peña y Avenida Colón. Según se pudo establecer, el motociclista circulaba por Maipú cuando embistió a una camioneta Ford Ranger que estaba saliendo del garaje de una vivienda.
El impacto se produjo en la parte trasera izquierda del vehículo de mayor porte, que era conducido por una mujer.
Debido a las lesiones de consideración que sufrió el conductor de la moto, una ambulancia del Hospital Municipal fue convocada al lugar para asistirlo y trasladarlo de urgencia a la guardia de emergencias.
Efectivos del Comando de Patrullas de Olavarría trabajaron en el sitio del accidente para asistir a la víctima y organizar el tránsito, que se encuentra parcialmente interrumpido en la zona.
(En Línea Noticias)