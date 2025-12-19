Hallaron sin vida al operario que cayó con una maquina al arroyo Tapalqué

Se conoció la identidad

enlineanoticias.com.ar

Un trágico accidente ocurrió este viernes en la intersección del arroyo Tapalqué y calle 130, donde un hombre de 64 años perdió la vida tras quedar atrapado bajo la maquina que operaba al caer en el arroyo Tapalque.

El hecho se registró durante la mañana de este viernes cuando la policia tras un llamado al 911 concurrio al lugar .Allí un chofer de un camion de la empresa Pedro Andes, relató lo sucedido.

Según el testimonio, el hombre se encontraba trabajando con su camión en el sector mientras su compañero, identificado como Carlos José Tagliaferro, operaba una cargadora frontal, mientras hacian trabajo en la barranca del arroyo. Al regresar hacia donde se encontraba Tagliaferro, el camionero observó que la maquina se había caido al agua.

El operativo de rescate

Dada la complejidad de la situación, solicitaron la presencia urgente de los Bomberos Voluntarios de Olavarría. Al lugar asistieron las unidades 32 y 25, a cargo del comandante mayor Julio Colman. Tras realizar las tareas de rastrillaje y maniobras de rescate en el agua, hallaron el cuerpo sin vida de Tagliaferro, el cual se encontraba debajo de la maquina.

La zona fue preservada de inmediato para el trabajo de los peritos de la Policía Científica, quienes realizaron las mediciones y peritajes correspondientes para determinar la mecánica del vuelco.

La causa fue caratulada preventivamente como «Averiguación de causales de muerte», con intervención de la UFI N° 10 de Olavarría. (En Línea Noticias)