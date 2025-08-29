Marihuana en el Barrio Mariano Moreno: La UTOI Detuvo a un Hombre con Droga

Durante un operativo de saturación en el Barrio Mariano Moreno, personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) detuvo a un hombre que transportaba marihuana.

El hecho ocurrió en la tarde del jueves, cuando efectivos de la UTOI, en medio de sus recorridas preventivas, interceptaron a un individuo que, al ser requisado, se le encontró un envoltorio de nylon oculto entre sus prendas. La sustancia contenida en el paquete fue identificada como marihuana.

El detenido quedó a disposición de la justicia, imputado por infracción a la Ley 23.737 de «Tenencia Ilegal de Estupefacientes». La causa está a cargo de la UFI N° 19, dirigida por el Dr. Lucas Moyano, perteneciente al Departamento Judicial de Azul.