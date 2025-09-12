Otra inmobiliaria de Olavarría fue víctima de un robo: «Estamos desprotegidos”

Un nuevo hecho de inseguridad golpeó al rubro inmobiliario de Olavarría. En la madrugada del jueves, la inmobiliaria de Nicolás Zaffora, ubicada en Vicente López al 3700, fue blanco de un delincuente que ingresó tras romper la puerta de vidrio del local.

El robo ocurrió a las 00:47 horas, cuando un hombre encapuchado quedó registrado por las cámaras de seguridad mientras buscaba exclusivamente dinero en efectivo. Según relató Zaffora, el intruso permaneció en el lugar durante cuatro minutos, revisó distintos sectores y luego se retiró, dejando la puerta destrozada.

Recién a las 7:20 de la mañana, un vecino advirtió la situación y dio aviso al propietario, quien inmediatamente se acercó y radicó la denuncia correspondiente.

El hecho no pasó desapercibido y generó gran indignación. En diálogo con En Línea Noticias, Zaffora expresó: “Es una inmobiliaria más que sufre un robo. No es la primera, lejos de eso. Venimos muy cansados de los robos y si esto sigue así, sin dudas se tomarán otras medidas. Estamos muy desprotegidos”.

El empresario además remarcó que, pese a contar con cámaras y medidas de seguridad, los delincuentes actúan sin miedo: “Han robado a colegas con alarmas sonando, con cámaras, con puertas reforzadas. No hay medida que alcance. No tienen miedo y nunca atraparon a ninguno”.

Zaffora contó que tras conocerse el hecho recibió innumerables mensajes de clientes, colegas, amigos y vecinos que le hicieron llegar su apoyo, pero también su enojo y frustración frente a la creciente ola de robos.

El caso reaviva la preocupación del sector inmobiliario y de la comunidad en general por la inseguridad en Olavarría. La investigación quedó en manos de la Policía, que trabaja con las imágenes de las cámaras de seguridad para intentar dar con el responsable.