Seis años de prisión para un olavarriense por robo con arma en grado de tentativa

El Tribunal en lo Criminal N° 2 de Azul, con la unipersonalidad del Dr. Albano Gallicchio, emitió una condena contra Lucas Manuel Cavalleri por el delito de robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa. La pena impuesta es de dos años y diez meses de prisión de cumplimiento efectivo.

El hecho ocurrió el 3 de octubre de 2023, alrededor de las 10:20 horas, en la calle Sargento Cabral entre leal y Muñoz de Olavarría. Según la resolución judicial, Lucas Manuel Cavalleri, a bordo de una motocicleta negra de 110 cc, interceptó a a una mujer, quien circulaba en bicicleta con su hijo menor.

Cavalleri golpeó a la mujer para arrebatarle el teléfono celular, que cayó al asfalto. Ante el forcejeo, la víctima intentó recuperar el aparato mientras Cavalleri la agredía y tironeaba de la silla del menor, intentando hacerlos caer. Finalmente, logró sustraer el teléfono, pero Martel reaccionó y lo golpeó con su bicicleta, haciendo que el celular cayera nuevamente.

Los gritos de auxilio alertaron a vecinos de la zona, quienes acudieron en su ayuda. Entre ellos, un vecino, quien vio el forcejeo desde su ventana y, junto con otros dos sujetos, redujo a Cavalleri. Durante la detención, los vecinos descubrieron que el agresor portaba un pequeño cuchillo con mango encintado en la cintura, el cual intentó usar para agredirlos antes de que se lo quitaran.

La llegada de la policía confirmó la situación, y Cavalleri fue aprehendido en el lugar de los hechos. Durante el proceso, se presentó un acuerdo de juicio abreviado entre las partes, en el que la defensa y la fiscalía rectificaron la calificación del delito a «robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa».

El Tribunal determinó que se probó la existencia del delito y la participación de Cavalleri. Se consideraron como agravantes sus antecedentes penales, descartando la existencia de atenuantes o eximentes de responsabilidad. En consecuencia, se dictó un veredicto condenatorio con la pena acordada de dos años y diez meses de prisión de cumplimiento efectivo.