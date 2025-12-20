Un choque entre un colectivo y una moto dejó a un joven con heridas de consideración

Foto enviada por un lector de En línea Noticias

Un grave accidente de tránsito se registró este viernes en la intersección de las calles Independencia y Rufino Fal, donde un joven de 20 años sufrió heridas de consideración tras colisionar la motocicleta en la que circulaba contra un transporte de pasajeros.

El hecho ocurrió en horas de la jornada de ayer y fue alertado a través del sistema de emergencias 911. Al llegar al lugar, el personal del Comando de Patrullas de Olavarría (CPO) constató el impacto entre un colectivo marca Mercedes Benz, perteneciente a la empresa «El Halcón» y conducido por un hombre de 71 años, y una motocicleta Mondial de 110cc, en la que se desplazaba la víctima.

Como consecuencia del fuerte choque, el conductor del motovehículo, quedó tendido sobre el asfalto. Según el reporte oficial, el joven presentaba una fractura en su pierna derecha y un corte en la zona de la cabeza.

Una unidad del Servicio de Salud pública Municipal, se hizo presente en el sitio para asistir al herido y trasladarlo de urgencia al Hospital Municipal «Dr. Héctor Cura». Fuentes policiales indicaron que, pese a las lesiones sufridas, el joven se encontraba fuera de peligro.

En el lugar trabajaron peritos de la Policía Científica para determinar las causas mecánicas del siniestro, mientras que la zona fue preservada para las tareas de rigor. Los vehículos involucrados fueron recogidos y remitidos a la Comisaría Primera por razones de jurisdicción.

La causa fue caratulada como «Lesiones culposas» y se encuentra bajo la intervención de la UFI N° 10, a cargo de la Dra. Viceconte.