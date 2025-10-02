Vuelven a rechazar las salidas transitorias de la mujer que mató a su ex suegra en Sierras Bayas

En la mañana de este jueves la Cámara Penal de Azul volvió a rechazar el pedido de salidas transitorias que viene realizando Susana Elizabeth Stuñek, la mujer condenada por asesinar brutalmente a su ex suegra en la localidad de Sierras Bayas.

El 6 de septiembre pasado, la Jueza de Ejecución Penal, doctora Silvia Araceli Torres había negado las salidas transitorias y, tras una apelación de la defensa de Stuñek, el caso llegó a la Cámara donde en las primeras horas de este jueves se resolvió el tema.

El rechazo de las salidas transitorias lleva la firma de los camaristas Gustavo Agustín Echevarría, Damián Pedro Cini y Carlos Paulino Pagliere (h).

Stuñek fue condenada a la pena de 18 años de prisión por el delito de homicidio simple ocurrido el 9 de enero de 2017 que tuvo como víctima a María Elena “Nené” Vigneau.