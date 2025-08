Alejandro Speroni aseguró que aumentar las jubilaciones sería «desbaratar todo el resto del orden económico»

En medio de un fuerte debate alrededor de las jubilaciones en la Argentina, el candidato a Senador Provincial Alejandro Speroni (LLA) aseguró que los bajos ingresos previsionales no tienen relación con las medidas de Milei.»

Alejandro Speroni aceptó sumarse a CoNverSo, el ciclo de entrevistas que produce En Línea Noticias y conduce Fabricio Lucio.

Cuando se le pidió que le hable a un jubilado que cobra la mínima, el dirigente dijo: «lo invito a comprender cuáles son las causas profundas, autenticas, las verdaderas que lo llevan a tener una capacidad adquisitiva de su haber previsional bajo. No son las medidas de Milei. Fundamentalmente tiene que ver con que se amplió el universo de beneficiarios con las pensiones no contributivas, con la gente que no aportó, con las moratorias y eso hace que la ecuación económicamente y financiera del sistema previsional no den y entonces no se puede mejorar todo lo que sea deseable.»

Speroni siguió su soliloquio dirigido a un jubilado de la mínima y agregó, «mejorar forzadamente el haber previsional implica desbaratar todo el resto del orden económico, fundamentalmente el equilibrio presupuestario sin el cual no va haber inversiones, no va haber prosperidad, no va haber negocios, no va haber emprendedores, seguirá habiendo gente que se va del país, que saca su patrimonio, sus recursos y que no confía en su país.»

«Hay veces que hay que abnegarse y comprender quién es el responsable y a la hora de votar decir: este que fue responsable, estos que fueron responsables, no los voy a votar. Voy a votar a estos otros que tuvieron el coraje y la sinceridad de plantear las cosas como son, aun a riesgo de ser imputados de crueles e insensibles, pero veraces porque dicen: esto no se puede hacer, hay un imperativo moral que nos impide hacerlo», agregó Speroni.

En la misma línea dijo, «en la medida que haya: más riqueza, más trabajadores activos, reformemos la legislación laboral y que los empleadores se atrevan a contratar personal habrá más aportantes, al haber más aportantes más viable será mejorar los haberes sin afectar al resto, haberes genuinos, no falsos, no demagógicos.»