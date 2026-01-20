AOMA cerró un aumento del 8% para la rama de molienda

El acuerdo se dio a conocer el pasado lunes, luego de días de charlas entre el Secretario General, Héctor Laplace, y la Cámara del sector mencionado.

El pasado lunes, y a pesar de las limitaciones paritarias para la negociación de los sindicatos, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) cerró un nuevo aumento para la rama de molienda de minerales y afines.

Fue tras días de negociaciones entre el Secretario General, Héctor Laplace, y la Cámara del sector mencionado.

El acuerdo mencionado contempla un aumento del 8% en el mes de enero, aportando a que los trabajadores y trabajadoras puedan hacerle frente al ajuste desmedido del Gobierno Nacional.

