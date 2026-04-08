AOMA ratificó la conducción de Héctor Laplace

La Asociación Obrera Minera Argentina confirmó la reelección de Héctor Laplace como secretario general del gremio, luego de completarse el escrutinio definitivo de las elecciones realizadas días atrás en todo el país.

Según se informó, la actual conducción obtuvo el respaldo de más del 98% de los afiliados y afiliadas que participaron de los comicios, ratificando la continuidad del mismo equipo de trabajo que estuvo al frente de la organización durante los últimos cuatro años. De esta manera, la nueva gestión tendrá mandato hasta el año 2030.

En relación a las elecciones seccionales, solo en dos distritos se presentaron más de una lista. En esos casos, resultaron ganadoras la lista “celeste” en Salta y la lista “verde” en Mina Aguilar.

En el resto de las seccionales, en tanto, se alcanzaron listas de unidad, lo que permitió renovar los mandatos de la mayoría de los secretarios generales que ya venían desempeñándose en sus cargos.