Cemeda informó que la atención a afiliados de PAMI se presta con normalidad

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Por En Linea Noticias 0

El Sanatorio Cemeda informó que el servicio destinado a afiliados de PAMI se continúa prestando con normalidad y no ha sido interrumpido.

A través de una comunicación institucional, se indicó que se mantienen activos los servicios de guardia, urgencias e internaciones, sin modificaciones en su funcionamiento habitual.

Desde la institución remarcaron que la atención a los afiliados se desarrolla de manera regular en todas las áreas mencionadas.

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