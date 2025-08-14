Autoconvocados por IOMA: Pidieron por Kicillof pero los escucho el ministro de Salud

Imágenes Mauricio Latorre

Un grupo de afiliados autoconvocados de IOMA se manifestó en la mañana de este miércoles ante la visita del Gobernador Axel Kicillof.

Lo esperaron en la re corrida por la obra de pavimentación en calle La Rioja, Kicillof no las recibió pero si lo hizo el ministro de salud Nicolas Kreplak, antes del acto de entrega de viviendas hablaron con Claudia Bilbao y señalaron que, «estamos esperando al señor gobernador, ya estuvimos en la calle La Rioja, pero bueno, no pudimos hablar con él. Sí estuvimos hablando con el ministro de salud, intercambiamos algunas ideas, pero bueno, ellos hablan de su lado y nosotros del nuestro, defendiendo la salud pública.»

Por otro lado explicaron que el reclamo puntual es «que nosotros en Olavarría, si bien, como siempre venimos diciendo, tenemos un convenio que hizo, ya no con la Federación Médica, este convenio tenían que pagar, por ejemplo, los honorarios a los treinta días les están pagando a los dos meses y medio. Los estándares que están pagando son realmente muy pobres. Se sigue pagando un copago porque es lógico, una visita de doce mil pesos a los dos meses y medio, no hay bolsillo que aguante.»