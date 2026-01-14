Creación de la Secretaría de Seguridad: «es el reconocimiento de la problemática de la inseguridad»

Lo dijo el concejal Marcelino Quinteros Videla.

El concejal del bloque PRO, Marcelino Quinteros Videla, se pronunció sobre la reciente decisión del Departamento Ejecutivo de elevar el área de Protección Ciudadana al rango de Secretaría. El edil opositor sostuvo que esta modificación administrativa «es el reconocimiento de la problemática de la inseguridad en Olavarría.»

Quinteros Videla recordó que, durante el año 2025, desde el oficialismo se aseguró que los índices delictivos habían descendido en la ciudad. En este sentido, planteó un interrogante sobre la necesidad de jerarquizar el área si las estadísticas eran favorables, calificando el discurso previo como «otro de los tantos relatos que intentan construir.»

Por último, el concejal señaló que resta cumplir con lo establecido en la ordenanza de Emergencia en Seguridad. Al respecto, instó al Gobierno Municipal a enviar al Honorable Concejo Deliberante el informe detallado sobre el estado de situación actual en la materia.