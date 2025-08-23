Escuelas Especiales de Gestión Privada: La Casa de Helen recibirá obras por más de 32 millones

El intendente Maximiliano Wesner anunció en la tarde de este viernes que el Municipio de Olavarría desplegará un ambicioso plan de obras que tendrá como destinatarias instituciones de educación especial de gestión privada del Partido.

La novedad la comunicó en el marco de una mesa de trabajo con referentes institucionales y educativos que se concretó en horas de la tarde en la sala de reuniones del Palacio Municipal.

En todas las obras se invertirán más de 170 millones de pesos.

Una de las instituciones beneficiadas es la Casa de Helen, ubicada en Aguilar 1847. La inversión estimada es de 32.750.000 pesos.

Se realizarán las siguientes obras:

_ Construcción de playón deportivo de hormigón armado

_ Construcción de veredas y vado peatonal

_ Reparación de revoque y rajaduras exterior

_ Pintura exterior

_ Pintura de rejas y carpinterías exteriores

_ Destape y limpieza de una canaleta de desagüe pluvial