Ezequiel Galli fue nombrado en el gobierno de Javier Milei

El ex intendente estará en un área dentro del Ministerio del Interior que conduce su referente, Diego Santilli. Meses atrás, Galli había declarado en CoNverSo: «Voy a trabajar de manera incansable para que Diego Santilli pueda ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2027».

El ex intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, asumirá al frente de la Unidad de Gabinete de Asesores del ministerio del Interior, que conduce Diego Santilli, según confirmó el propio dirigente a los colegas de Séptima Sección.

“Me convocaron desde Gobierno Nacional”, afirmó Galli y agregó: “Agradezco la confianza del Presidente, Javier Milei; de la Secretaria General, Karina Milei; y del Ministro del Interior, Diego Santilli”.

En relación con sus funciones, Galli explicó que estará “trabajando con la misión encomendada al Ministerio del Interior, que es ayudar a impulsar las reformas que necesita la Argentina después de décadas de postergación y abandono en las que nos sumergió el kirchnerismo”.

Asimismo, destacó que su tarea será “trabajar con las distintas áreas del Gobierno Nacional en el fortalecimiento de la articulación con las provincias, con el claro mandato de sacar las reformas necesarias que tanto necesita la Argentina”.

De esta manera, el dirigente olavarriense ocupará un cargo dentro de la cúpula del Gobierno nacional que preside Javier Milei luego de haber jugado abiertamente para La Libertad Avanza en las últimas elecciones.