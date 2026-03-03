Fuerza Patria Olavarría tras el fallo del Tribunal de Cuentas: «Se cayeron las mentiras de la oposición»

Desde Fuerza Patria Olavarría se volvió a informar este martes que el Municipio fue notificado del fallo del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, el cual resolvió aprobar por unanimidad la Rendición de Cuentas 2024 de la Municipalidad de Olavarría.

El fallo, para conocer su contenido, no está disponible en la página web del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.

A través de un comunicado, el oficialismo remarcó que esta es la misma rendición que fue rechazada en el Concejo Deliberante por la totalidad de la oposición. «Lo dijimos en el recinto y lo sostenemos hoy con más fuerza: no existía ningún fundamento técnico, contable ni jurídico para desaprobarla», señalaron desde el bloque.

Según el documento emitido por Fuerza Patria, el rechazo en el HCD respondió a una decisión política, a una postura de bloqueo sistemático y a una actitud irresponsable frente a una herramienta institucional. Los concejales afirmaron que la resolución del Tribunal de Cuentas deja en evidencia que la administración municipal actuó conforme a la ley y con la documentación respaldatoria correspondiente.

Desde el bloque oficialista consideraron grave que se intenten instalar sospechas sin sustento y que se utilice la instancia institucional para hacer política partidaria. «Esa forma de actuar no construye, no controla mejor y no aporta transparencia: solo busca generar confusión y desgaste», expresaron.

Finalmente, el texto concluye afirmando que la oposición rechazó la rendición sin argumentos reales, basándose en una línea política y no en los hechos.

Texto completo

La única verdad es la realidad.