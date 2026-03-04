Francisco González le respondió a Fuerza Patria: “La única mentira es que el ejercicio 2024 fue con superávit”

En las últimas horas se conoció que el Tribunal de Cuentas aprobó la rendición de cuentas 2024 que había sido rechazada oportunamente por el HCD con los votos de toda la oposición. Esta noticia generó que el oficialismo celebrara la decisión asegurando que de esta manera “se cayeron las mentiras de la oposición”.

Una de las primeras voces en responder a esto vino desde el bloque de la UCR, donde el concejal Francisco González indicó que “puede que para el Tribunal de Cuentas la rendición técnicamente y desde el punto de vista contable esté presentaba de forma de correcta, lo que nosotros analizamos es la grave tendencia deficitaria del ejercicio y que compromete seriamente las finanzas municipales”.

Añadió que “la única mentira es la que intentó instalar el oficialismo celebrando un ejercicio superavitario con ingresos extraordinarios como fue la venta de una calle. En ese momento señalamos que era un superávit engañoso, un ejercicio claramente deficitario, con una significativa caída de la Inversión Real Directa y con una tendencia a futuro difícil de revertir”.

Por último, el concejal radical señaló que “el tiempo nos da la razón, los gastos corrientes siguen superando los ingresos y el déficit sigue creciendo. Tendremos un cierre de ejercicio mucho más preocupante que el anterior, tal como lo señalamos en ese momento”.