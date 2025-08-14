Javier Milei se mete en la campaña bonaerense, por ahora sin actos ni presencias en la Séptima Sección

El presidente de la Nación, Javier Milei se mete de lleno en la campaña bonaerense y desde las usinas de campaña se confirma que concretará un acto por semana, desde aquí al 7 de septiembre, en el territorio bonaerense.

Al menos por ahora, no se ha confirmado ninguna presencia o acto en la Séptima Sección Electoral.

Encuentro con Speroni

Este jueves, el presidente Javier Milei estará en la ciudad de La Plata y participará de un acto en el que estarán todos los candidatos a legisladores provinciales, entre ellos, Alejandro Speroni candidato a Senador por la Séptima Sección junto con Celeste Arouxet y Ezequiel Galli.

El acto comenzará a las 17 horas y cada uno de los dirigentes que encabezan las listas seccionales tomarán brevemente la palabra.

En este sentido se confirmó que hablarán: Diego Valenzuela (Primera), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima), y el anfitrión, Francisco Adorni (Octava).

Más actos en la provincia

Después del acto de este jueves en La Plata, la idea es que el mandatario desembarque el próximo martes 19 de agosto en la ciudad de Junín, donde aprovechará para mostrarse con los candidatos nacionales para disputar las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Para el miércoles de la semana siguiente, el 27 de agosto, se espera que haga lo propio en una actividad que se celebrará en el partido de Lomas de Zamora, lo que configurará su segunda visita a la Tercera Sección, luego de que protagonizara una fotografía exprés de presentación de sus ocho candidatos bonaerenses en Villa Celina, La Matanza, el pasado jueves.

Los dos eventos de las semanas venideras están en agenda y fueron confirmados por importantes fuentes oficiales que aclararon además que las sedes aún se encuentran en definición.

En paralelo, los candidatos seccionales tendrán sus propias actividades y el armador bonaerense, Sebastián Pareja, sumará apariciones en ciudades claves. Al momento, tiene previsto visitar el viernes Exaltación de la Cruz.

La aparición del mandatario en la Tercera, Cuarta y Octava Sección, configura un intento del espacio de hacer pie en las secciones cuyos votos apuestan a disputar para imponerse en la carrera a la composición de la Legislatura bonaerense. Además, busca trasladar el respaldo con el que cuenta el jefe de Estado a los candidatos Bondarenko, Cabezas y Adorni, específicamente.

Los equipos a cargo de la ingeniería libertaria aspiran a cerrar el raid de actividades con un acto el próximo 3 de septiembre en el partido de Moreno.

Al igual que ocurrió camino a los comicios porteños que impusieron como vencedero al vocero presidencial, Manuel Adorni, los funcionarios del Poder Ejecutivo también estarán presentes en el evento que convocará a los candidatos seccionales y que está pensado para la asistencia de 10 mil personas. El armador de la provincia Sebastián Pareja, en calidad de jefe de campaña y el asesor presidencial, Santiago Caputo, a cargo del diseño de la estrategia, coordinan la locación que podría ser algún club barrial.

En el tramo final, los libertarios apuestan a cerrar el período camino a los comicios en la Primera Sección, el territorio del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien encabeza la nómina y configura una de las secciones más favorables para las listas violetas según algunas encuestas. (DIB)