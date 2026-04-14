Médicos de cabecera de PAMI iniciaron un paro de 72 horas por recortes y deudas

Los médicos de cabecera de PAMI iniciaron este lunes un paro de 72 horas en rechazo a la resolución 1107/2026, la cual modifica el esquema de pagos y, según denuncian los profesionales, implica un fuerte recorte en sus ingresos que pone en riesgo la continuidad del servicio. La medida de fuerza, impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA), cuestiona la aplicación de un sistema exclusivamente capitado que elimina adicionales por consultas y formación profesional. Mientras el organismo nacional sostiene que la normativa busca transparentar el gasto y elevar el ingreso fijo de 900 a 2.100 pesos mensuales por afiliado, los prestadores advierten que el nuevo modelo vuelve inviable la práctica médica al no reconocer la intensidad de la atención ni la cantidad de consultas efectivamente realizadas.

En el ámbito local, la situación se agrava por deudas en los pagos y la disparidad entre los profesionales de la ciudad. Una médica de Olavarría explicó a En Línea Noticias que existen dos grupos de prestadores: los directos de PAMI y quienes cobran a través de Coceva, denunciando que a estos últimos todavía no se les han abonado las consultas correspondientes al mes de enero. Según detalló la profesional, el cambio impacta drásticamente en la facturación diaria: «Hasta ahora, PAMI nos pagaba 950 pesos por cada paciente de la cápita para tareas fijas y aparte pasabas una consulta cada vez que veías al paciente, que es de más o menos 6.000 pesos; ahora sacaron todo este sistema y lo que hacen es pagarte 2.100 pesos por cada paciente, por lo que si alguien va a verte seis veces en un mes, cobrás esa cifra una sola vez».

La resolución oficial confirma la baja de códigos de práctica para la devolución de controles anuales y seguimientos pediátricos, además de dejar sin efecto los incentivos económicos por formación de posgrado. Asimismo, establece que la primera consulta de control anual y la atención clínica presencial quedan ahora incluidas dentro del pago fijo por cápita, eliminando el cobro por prestación individual para estos ítems. Por el contrario, el Instituto determinó que solo las consultas domiciliarias y la atención de afiliados fuera de cápita o en tránsito continuarán bajo la modalidad de pago por prestación. El paro se extenderá hasta el miércoles inclusive, afectando los turnos programados y la carga de órdenes médicas, aunque se mantiene la atención de urgencias en todo el distrito.