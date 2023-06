Por la polémica de las licencias truchas Cesar Valicenti le pidió a Hilario Galli que se retracte

El diputado provincial por el Frente de Todos César Valicenti fue otro de los expositores en la conferencia de prensa que se desarrolló en la tarde de este viernes en el Ateneo Néstor Kirchner, donde entre su esposa la concejala Mercedes Landivar y el Subsecretario de Minería de la PBA Federico Aguilera mostraron una versión totalmente contraria a la señalada por el secretario de Gobierno Hilario Galli sobre la denuncia de carnets de conductor truchos que centralizó la política esta semana.

Valicenti reflexiono tras los dichos de Landivar que, «estamos en un período en donde vamos a atravesar un proceso electoral que con estas prácticas no solamente es un perjuicio para la comunidad en general. Incomodidad para los que deseamos militar ideas y proyectos de ciudad propositivos, por supuesto con críticas también.»

El legislador señaló que, «hay una situación grave aquí que es la adulteración de documentos públicos pero además un documento público muy delicado, nosotros estamos hablando de gente que en Olavarría conduce vehículos sin tener las capacitación necesaria, sin tener todo lo que cualquiera de nosotros tiene que hacer a la hora de ir a sacar una licencia de conducir.»

«Hay nueve o diez personas que han sido estafadas. Lo comprobamos hoy. Hoy accedimos por primera vez a la causa cuando fuimos porque nuestra abogada nos hizo tomar vista tomamos vista de esa causa que la causa madre es la denuncia del municipio, fíjense qué contradicción se está hablando de que se promueve una causa cuando tienen denuncias.» Cesar Valicenti

En ese sentido el diputado Valicenti reveló que «el fiscal comentó que hay tres causas unificadas en una pero a la que pudimos acceder es a la denuncia municipal y la verdad es que yo también pienso que esto genera una crisis también de tipo institucional, cuando hay denuncias de tal magnitud.»

Sin nombrarlo se refirió a Hilario Galli, «yo quiero creer, que este funcionario que salió a culparme en lo personal, y también a mis compañeros, lo hizo en función de ese falso testimonio que dio esta persona (en referencia al remisero estafado) y que no lo hizo con intención política. Quiero tener esa creencia y que a partir de hacerse de esta información real que es la grabación de esa conversación y cuando tome conciencia realmente de que lo que verdaderamente sucedió está plasmado en ese audio y que no tiene nada que ver con lo que fue el testimonio de esta persona, recapacite y se retracte no por nuestra fuerza política sino por el clima violento que se genera no solamente en la dirigencia política sino en el periodismo y en la comunidad.»

«Hoy tenemos una acusación que nos obliga a nosotros a tomar una medida de tipo judicial. Tenemos que ir a denunciar a este funcionario porque nos inculpó. Y ahí la con una prueba que dice todo lo contrario a lo que manifiesta tanto el testimonio como la acusación y la verdad es que lo estamos pensando seriamente», dijo.

En ese sentido César Valicenti señaló que, «sería seguir judicializando las diferencias políticas y nosotros las diferencias políticas de cara a la comunidad las tenemos que manifestar en proyectos de ciudad. Nosotros tenemos un proyecto de ciudad para la ciudad de Olavarría, que no lo generamos hace un mes, hace mucho tiempo que militamos.»

Por último indicó que, «el objeto a analizar es la causa judicial. No declaraciones periodísticas. Nosotros tomamos conocimiento de la causa. Aportamos la prueba que tenemos y hoy aquí le estamos dando explicaciones de cuál es nuestra posición y qué sucedió. Yo realmente llamo a la reflexión a la fuerza que conduce la ciudad. Fundamentalmente al intendente quien es quien mayor responsabilidad política e institucional tiene. No generemos situaciones que nos afectan a todos y que están basadas absolutamente en la mentira.»