Carnaval de oportunidades en el Mega Outlet IMEPHO

Este sábado 7 de febrero, IMEPHO vuelve a realizar su Mega Outlet con un Carnaval de oportunidades, una propuesta pensada para quienes están construyendo o refaccionando y buscan precios imbatibles y liquidación de saldos en productos para la obra y el hogar.

La jornada se llevará a cabo solo por este sábado, de 9:30 a 13 horas, en la Nave 5 de IMEPHO, sobre Ruta 88 kilómetro 3,5, en Mar del Plata. Durante el evento habrá oportunidades especiales en una amplia variedad de productos, con stock limitado y condiciones válidas únicamente durante la mañana del sábado.

El Mega Outlet IMEPHO ya es una cita consolidada en la ciudad y la región, y vuelve a ofrecer una oportunidad concreta para avanzar con proyectos de construcción o refacción aprovechando precios de liquidación.

Las promociones incluyen oportunidades especiales y precios destacados, con beneficios disponibles para pagos en efectivo, débito, transferencia, Mercado Pago o hasta 1 pago con tarjeta de crédito.

Con más de 50 años de trayectoria, IMEPHO continúa acompañando el desarrollo de Mar del Plata y la zona, brindando soluciones integrales para construir y renovar.

📍 Mega Outlet IMEPHO

🗓 Sábado 7 de febrero

⏰ De 9:30 a 13 hs

📌 Nave 5 – Ruta 88 km 3,5 – Mar del Plata