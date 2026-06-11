Cinco allanamientos por venta de drogas en Barrio Belén: dos detenidos y secuestro de cocaína, marihuana y un arma

Dos hombres fueron detenidos durante una serie de allanamientos realizados por personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Olavarría en el Barrio Belén, en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes que tramita la UFI Nº 19 a cargo del fiscal Christian Urlezaga.

Los procedimientos se llevaron a cabo durante la mañana del viernes 5 de junio en la zona de Dionisio Recabarren entre Amparo Castro y prolongación Aguilar. En total fueron cinco los domicilios allanados por efectivos de Drogas Ilícitas con apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) e Infantería.

De acuerdo con la información oficial, la investigación había tenido una primera etapa durante el mes de marzo, cuando también se concretaron allanamientos en el mismo sector de la ciudad. A partir de las pruebas reunidas en aquella instancia, la Fiscalía solicitó nuevas órdenes de allanamiento y la detención de dos de los investigados, medidas que fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías Nº 1 a cargo de la jueza Fabiana San Román.

Durante los operativos fueron detenidos dos hombres mayores de edad y se secuestró cocaína fraccionada y lista para su comercialización, marihuana, una balanza de precisión, teléfonos celulares, dinero en efectivo y un revólver calibre .22, según detalló la fuerza policial.

El parte oficial indicó además que, una vez finalizados los procedimientos y cuando la comitiva policial se retiraba del barrio, un grupo de personas arrojó piedras y otros elementos contundentes contra los efectivos. Ante esa situación intervinieron los grupos de apoyo para garantizar la salida del personal y el traslado de los detenidos.

Tras los allanamientos, ambos acusados fueron indagados en sede judicial y posteriormente trasladados a dependencias policiales de General La Madrid y Benito Juárez, donde permanecen alojados a la espera de un cupo en el Servicio Penitenciario Bonaerense.