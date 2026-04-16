Daniel Ayçaguer y la nueva comisión de caminos: «Las cosas se solucionan hablando»

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El presidente de la Sociedad Rural de Olavarría, Daniel Ayçaguer, se refirió en diálogo con Claudia Bilbao por Radio M al encuentro mantenido entre la Mesa Agropecuaria y representantes del Ejecutivo Municipal para avanzar en la conformación de la comisión de caminos rurales. La reunión contó con la participación de la jefa de Gabinete, Mercedes Landívar, y el subsecretario de Obras Públicas, Orfel Fariña.

El encuentro fue calificado como positivo por el dirigente agropecuario, quien destacó la importancia de institucionalizar el diálogo para mejorar la red vial del partido. Ayçaguer explicó que la creación de esta comisión, amparada en una ordenanza del año 2017 que no había sido implementada, permitirá un manejo más transparente y eficiente de los recursos. Uno de los puntos centrales es la apertura de una cuenta bancaria específica para los fondos viales, lo que brindará independencia y mayor control sobre el gasto.

El dirigente señaló que durante el año pasado quedaron 1.500 millones de pesos sin ejecutar, situación que generó malestar en el sector. «El año pasado fue un año complicado en el que se malgastó plata por ir tapando baches de urgencia. Si estuviéramos equilibrados en los trabajos y en el gasto, tendríamos caminos excelentes», afirmó.

Respecto a la demora en las obras actuales, Ayçaguer reconoció que el inicio de año fue muy seco, lo que dificultó las tareas de mantenimiento que deben realizarse en verano. Actualmente hay cuatro obras en marcha de un total de catorce proyectadas, aunque advirtió que los meses venideros serán más complejos debido a las condiciones climáticas del otoño y el invierno.

El nuevo enfoque de trabajo propuesto por la mesa agropecuaria y aceptado por el municipio implica un cambio de paradigma: priorizar el escurrimiento de las aguas. «El problema en la mayoría de los caminos es el tema de hidráulica. El agua se tiene que ir rápido del camino; hoy pasa que tras una lluvia queda agua durante diez o quince días», detalló el presidente de la Rural.

Finalmente, Ayçaguer subrayó que el objetivo de alcanzar la «excelencia» en los caminos rurales significa garantizar la transitabilidad para la comunidad rural, las escuelas y el transporte de la producción. La cuenta específica será creada la próxima semana y se definirán los nombres de los integrantes de la comisión, buscando evitar instancias de judicialización y priorizando el trabajo conjunto.