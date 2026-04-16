PAMI minimizó el paro de los médicos y aseguró que los pagos están al día

El director ejecutivo de PAMI, Esteban Leguízamo, minimizó el impacto del paro convocado en el sector y aseguró que los médicos de cabecera “están al día”, en medio de reclamos por demoras en los pagos.

Según explicó el funcionario, la medida de fuerza tuvo escasa adhesión y no afectó el funcionamiento del sistema. “No hubo adhesión al paro por parte de los médicos de cabecera”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que ese sector “nunca dejó de cobrar” y que la situación de pagos se encuentra regularizada. “Los médicos de cabecera están al día, nunca se les dejó de pagar”, afirmó.

Al referirse al conflicto con prestadores, Leguízamo negó que el organismo atraviese una crisis y explicó que los reclamos responden a “deuda corriente de pocas semanas”, vinculada al funcionamiento habitual. Además, aseguró que “al 31 de marzo los vencimientos que teníamos han sido pagados”.

El titular de PAMI indicó que ya está en marcha un proceso de normalización tras una acumulación de deuda puntual en los últimos meses y sostuvo que la continuidad de las prestaciones “estuvo garantizada en todo momento”.

Por último, señaló que el objetivo de la gestión es “ordenar, regularizar y dar previsibilidad” al sistema, y destacó que se están llevando adelante auditorías internas para fortalecer la administración del organismo.