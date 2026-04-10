Jornada de vacunación este sábado en el Banco de Leche: a quiénes está dirigida

El Municipio de Olavarría informó que este sábado 11 de abril se realizará una jornada de vacunación en el Centro de Inmunizaciones Banco de Leche, destinada a personas nacidas en 2015 y 2021. La convocatoria apunta a que niños y niñas inicien o completen su calendario obligatorio.

La actividad estará a cargo de la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones y se desarrollará entre las 8:30 y las 16 horas en el vacunatorio ubicado en Maipú 2832, en el barrio Pueblo Nuevo.

En el caso de quienes nacieron en 2021 y cumplen 5 años, deberán aplicarse las vacunas IPV (contra la poliomielitis), triple viral (sarampión, rubéola y paperas), triple bacteriana acelular (difteria, tétanos y tos convulsa) y varicela.

Para las personas nacidas en 2015, en tanto, corresponde la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), la triple bacteriana acelular y la antimeningocócica conjugada, que protege contra formas graves como meningitis y sepsis meningocócica.

Desde el área de Salud remarcaron que completar estas dosis en tiempo y forma resulta clave para evitar la reaparición de enfermedades como la coqueluche, reducir cuadros graves como la meningitis y prevenir distintos tipos de cáncer vinculados al VPH.

Por último, se recordó que es necesario concurrir con la libreta sanitaria para poder verificar las dosis ya aplicadas.