Marcha por el 8M: centenares de mujeres se movilizaron por el centro de Olavarría

Una importante movilización se realizó este domingo por la tarde en el centro de Olavarría en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer. La jornada incluyó distintas convocatorias, ferias, intervenciones y actividades previas antes de la marcha que recorrió varias calles de la ciudad.

Uno de los puntos de encuentro fue el Parque Mitre, en la intersección de Belgrano y Brown. En paralelo, el Frente de Mujeres y Disidencias de Olavarría convocó en Brown y Necochea bajo la consigna “8M en las calles. Milei es hambre y desocupación”. Allí, desde las 17 se desarrolló una feria y, cerca de las 18:30, se dio lectura a un documento.

Al mismo tiempo, frente a la Comisaría Primera, la Asamblea Feminista y Disidente organizó desde las 16 un festival acompañado por una feria abierta al público.

Durante la tarde también se instalaron distintos stands con información y espacios de prevención. En ese marco se realizaron testeos rápidos de VIH y sífilis y se entregaron copas menstruales y otros insumos vinculados a la gestión menstrual.

Antes del inicio de la marcha, integrantes de la Asamblea Feminista y Disidente leyeron un documento con planteos vinculados a la situación social, política y económica del país. El texto fue expuesto de manera colectiva a través de nueve oradoras.

Luego comenzó la movilización, que reunió a centenares de mujeres y disidencias que participaron de las distintas convocatorias. La columna recorrió calles del centro, pasando por la Comisaría de la Mujer y el Palacio Municipal, entre otros puntos, para finalmente regresar al lugar de partida.