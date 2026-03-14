Polo Judicial: Ante la inminente inauguración, anuncian que Olavarría tendrá una subdelegación de Arquitectura

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dispuso la creación de la Subdelegación de Arquitectura de Olavarría, que funcionará bajo la dependencia funcional de la Delegación de Arquitectura del Departamento Judicial de Azul.

La medida fue establecida mediante la Resolución SC 490/26, en el marco de la organización de los servicios técnicos vinculados al mantenimiento y funcionamiento de los edificios judiciales en la ciudad.

Según se detalla en la resolución, la nueva dependencia tendrá como objetivo brindar servicios de mantenimiento y otras funciones asignadas por la Dirección General de Arquitectura, Obras y Servicios a los organismos jurisdiccionales y administrativos instalados en el partido de Olavarría.

En la ciudad actualmente funcionan dos juzgados en lo Civil y Comercial, dos juzgados de Familia, un Tribunal de Trabajo, un Juzgado en lo Correccional y dos Juzgados de Garantías, además de otras dependencias administrativas distribuidas en distintos inmuebles.

La decisión se vincula además con la próxima habilitación del Complejo Judicial de Olavarría, un edificio de más de 10.000 metros cuadrados ubicado en calle 25 de Mayo entre Vélez Sarsfield y Bolívar, donde se concentrarán todas las dependencias judiciales que actualmente funcionan en la ciudad.

En ese inmueble se instalará también la nueva subdelegación de Arquitectura, con el objetivo de contar con personal permanente para atender el mantenimiento y las contingencias diarias del edificio.

Hasta el momento, estas tareas eran realizadas por agentes que debían trasladarse desde Azul, lo que implicaba aproximadamente una hora de viaje desde la cabecera departamental, situación que dificultaba la atención inmediata de los requerimientos.

La resolución también delega en la Presidencia del Tribunal la definición de la fecha de inicio efectivo de funcionamiento de la dependencia, mientras que las Secretarías de Planificación y de Personal deberán intervenir para conformar la planta funcional correspondiente.