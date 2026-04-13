Se presentó la 37ª edición de la Vuelta al Municipio: incorporan el mountain bike y esperan a 1.500 participantes

Imagenes Mauricio Latorre

En una conferencia de prensa encabezada por el subsecretario de Deportes, Juan Pablo Arouxet, junto al director técnico de la prueba, Alejandro Dirgan, y el director de Gestión Deportiva, Fernando Otaviano, se realizó el lanzamiento oficial de la 37ª edición de la Vuelta al Municipio. La tradicional competencia olavarriense, que se desarrollará el próximo 1º de mayo, presenta este año como principal novedad la inclusión de una modalidad de mountain bike.

«La Vuelta al Municipio ya es una marca olavarriense», afirmó Arouxet, destacando que la ciudad es uno de los pocos distritos que sostuvo la prueba desde su creación a fines de los 80. Al igual que el año pasado, el punto de concentración y largada será el Parque Helios Eseverri, con circuitos que recorrerán las márgenes del Arroyo Tapalqué.

Los circuitos y modalidades

La jornada deportiva comenzará temprano con la nueva disciplina. «La carrera de MTB va a iniciarse a las 10 de la mañana. Es una actividad que viene creciendo día a día en la ciudad y vimos casi como la obligación de crear una nueva modalidad», explicó Alejandro Dirgan. El recorrido para las bicicletas será de aproximadamente 15 kilómetros, con un tramo técnico sobre pasto en el Parque Cerrito.

Posteriormente, a las 11:00, largarán de forma conjunta las pruebas competitivas de 5 y 10 kilómetros. El trazado será el mismo de la edición anterior, con salida en Lavalle y Trabajadores, continuando por Brown hasta Coronel Suárez y retomando por diversos puntos hasta completar la vuelta de 5 kilómetros (los de 10 km realizarán dos giros).

Finalmente, a las 12:30, será el turno de la prueba social de 3 kilómetros. Sobre esta modalidad, Fernando Taviano señaló: «Invitamos a las escuelas, a los gremios y a toda la comunidad. Es un paseo divertido para disfrutar, donde al final habrá sorteos».

Requisitos y seguridad

Para los ciclistas, la organización hizo hincapié en las medidas de seguridad. «Sin casco no larga nadie», enfatizó Arouxet. La participación en MTB está permitida para mayores de 16 años y, aunque es de carácter social y sin premiación por categorías, requiere inscripción previa por cuestiones de seguro.

Por su parte, los corredores de 5 y 10 kilómetros deberán abonar una inscripción de 25.000 pesos, que incluye el kit con la remera oficial y el chip de cronometraje. Las pruebas de 3 km y MTB son gratuitas, aunque todas requieren completar la planilla de inscripción y presentar certificado médico.

Una edición con impronta «mundialista» y local

La remera de este año tendrá un diseño especial vinculado a la Selección Argentina. «Tiene mucha relación con que somos los últimos campeones mundiales de fútbol. Además, la remera va a tener en su manga a las Islas Malvinas, resaltando que son argentinas», adelantó el subsecretario de Deportes.

El evento contará con la participación de diversas áreas municipales como Salud, Tránsito, Cultura y Turismo para garantizar que sea «una verdadera fiesta de los olavarrienses». Durante toda la jornada habrá espectáculos musicales de grupos locales e intervenciones culturales.

«El año pasado superamos las expectativas y este año planteamos al menos una inscripción de 1.500 personas», concluyó Arouxet.