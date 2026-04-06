Barrio por Barrio llega a cuatro barrios de Olavarría tras la suspensión por mal clima
El Municipio de Olavarría informó que este miércoles se realizará una nueva edición del programa Barrio por Barrio, el dispositivo de abordaje territorial que acerca a los vecinos la gestión de trámites, servicios y asesoramiento en distintos puntos de la ciudad.
La jornada corresponde a la actividad que debió ser suspendida la semana pasada por condiciones climáticas adversas y, en esta oportunidad, estará destinada a los barrios Los Robles, Municipales, Plan Novios y La Araña.
El punto de encuentro será el Parque Lineal Rivadavia, a partir de las 9 horas, donde se concentrarán distintas áreas municipales para brindar atención directa a la comunidad.
Entre los servicios disponibles se destacan asesoramiento de la Oficina de Empleo, validación de identidad en la app Mi Argentina y entrega de material informativo sobre separación de residuos y eco bolsas, a través del programa GIRO.
También habrá atención vinculada a SUBE y Boleto Estudiantil, recepción de denuncias ciudadanas y reclamos, vacunación antirrábica para perros y gatos, controles de salud como presión arterial y glucemia, vacunación para todas las edades y gestión de turnos para CAPS.
Además, se ofrecerá inscripción a programas sociales como Más Vida y asistencia para personas con celiaquía, asesoramiento en discapacidad —incluyendo gestiones del Certificado Único de Discapacidad—, actividades deportivas y culturales, y orientación en temas de vivienda y regularización dominial.
Desde el Municipio también se indicó que se realizarán tareas de mantenimiento y limpieza en simultáneo, con intervención de cuadrillas municipales y empresas como Coopelectric y Transportes Malvinas.
En paralelo, se desplegará un operativo puerta a puerta en la zona, con el objetivo de relevar inquietudes de los vecinos y canalizar sus demandas hacia las áreas correspondientes.