Definieron las instituciones beneficiarias del ciclo Clásica y Solidaria 2026

El Municipio de Olavarría informó que este lunes por la tarde se realizó el sorteo público que definió las instituciones locales que serán beneficiarias del ciclo Clásica y Solidaria, protagonizado por la Orquesta Sinfónica Municipal Maestro Mario Patané.

La actividad se desarrolló en el Teatro Municipal y estuvo encabezada por la subsecretaria de Cultura, Sofía Arévalo, junto al director de Educación y también director de la Orquesta, Diego Lurbe.

Durante la jornada se sorteó el calendario de presentaciones para este año, que quedó conformado de la siguiente manera:

19 de abril: Escuela de Educación Artística N° 3

10 de mayo: IDEO

13 de septiembre: Escuela Especial N° 503

11 de octubre: Centro de Jubilados y Pensionados “General Belgrano”

15 de noviembre: Conservatorio Ernesto Mogávero

En cada uno de los conciertos, quienes asistan podrán colaborar con las instituciones mediante donaciones en efectivo —a través de sobres— o por billetera virtual utilizando código QR.

El ciclo Clásica y Solidaria tiene como objetivo acompañar y fortalecer a entidades locales, reconociendo el trabajo que realizan en la comunidad olavarriense.