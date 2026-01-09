Caminos rurales: Aprovechando periodos de seca el Municipio realiza labores en «puntos críticos»

El Municipio de Olavarría, a través de la Dirección de Obras Rurales de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, continúa con el despliegue de trabajos de mantenimiento y mejora en los 2.300 kilómetros que conforman la red vial rural del partido. En el marco del primer informe del 2026, se detallaron las labores realizadas entre el 1 y el 10 de enero, aprovechando el actual periodo de sequía para intervenir puntos críticos.

Desde el área se precisó que la prioridad actual es el alteo de caminos y la generación de cunetas en sectores que fueron severamente afectados por las precipitaciones durante el 2025.

Según el informe técnico, estas tareas requieren un mayor número de pasadas de maquinaria para levantar la cota de los caminos y garantizar el escurrimiento del agua.

Detalle de las intervenciones por zona

El despliegue cuenta actualmente con un total de 11 motoniveladoras, 3 retroexcavadoras, 2 retropalas y 6 camiones volcadores trabajando en simultáneo. Entre los puntos destacados de la semana se encuentran:

Zonas 1 y 2: Se realizaron tareas de bacheo con aporte de tosca y colocación de alcantarillas en los caminos 78-2-53 y 78-3-53 (San Quilco – La Pepa Moya). También se intervino el camino 078-06 (La Montañesa) y se recuperó la transitabilidad en el camino 78-2-101 (Km 314- El Boyero).

Hidráulica y Limpieza: En la zona de Mápis se trabajó con equipos municipales en la limpieza de un canal ubicado detrás de la escuela local para evitar futuras anegaciones.

Zona 3 y 4: Se realizaron bacheos en la zona de chacras próxima a la Ruta 51 y alteos en el camino 78-2-28 (La Escocia – San Jorge). Además, se inició un plan de estabilización en el camino 78-3-151, cerca de la Unidad Penal 27.

Zona 5 y 6: Las tareas se concentraron en los sectores de Muñoz y Pourtalé, con alteos en puntos conflictivos detectados durante el último invierno, como el camino 78-3-31 (Ruta 51 a Santa Luisa).

Planificación y control de obras

La Dirección de Obras Rurales recordó que el esquema de trabajo para este año fue definido a fines de 2025 en conjunto con la Mesa Agropecuaria. «El listado de obras ya está definido y hay algunas en proceso de licitación», señalaron las autoridades, destacando que ya se encuentran operativos equipos tercerizados y camiones destinados a la distribución de material estabilizado proveniente de canteras locales.

Para garantizar la eficiencia de los recursos, el Municipio implementa tres niveles de control: inspección presencial, seguimiento por GPS en tiempo real de la maquinaria y partes diarios de jornada y tonelaje. Finalmente, se instó a los usuarios a respetar la Ordenanza 3684/14, que prohíbe circular por los caminos rurales durante o inmediatamente después de días de lluvia para evitar daños en la traza.