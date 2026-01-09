Secundaria N° 6: La semana próxima comienza la reparación de las cenefas

El Consejo Escolar de Olavarría confirmó que la semana próxima se iniciarán las tareas de reparación en el edificio de la Escuela Secundaria N°6, ubicado en la intersección de las calles Sáenz Peña y Brown.

La información fue ratificada por el consejero escolar Ariel Rodríguez, luego de que las autoridades del establecimiento solicitaran formalmente la intervención debido a los daños causados por el viento en el exterior de la institución.

Las reparaciones se realizarán entre lunes y martes.

Tal como se había informado anteriormente, las ráfagas de viento provocaron el desprendimiento de las varillas de plástico que conforman la cenefa (el cielorraso exterior) del edificio. El equipo directivo, en contacto con la consejera Laura Salvador, había gestionado el pedido mediante los canales administrativos correspondientes para garantizar la seguridad en el sector que da a la vía pública.

Además de la reposición de las cenefas, el área técnica del Consejo Escolar evalúa un rediseño de las ventanas en la zona del «pico» del edificio, donde los policarbonatos suelen despegarse por el desgaste del material y la presión del viento. Con estas obras, se busca brindar una solución estructural definitiva a los problemas que afectan la fachada del establecimiento educativo.