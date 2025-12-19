El encuentro entre Franco Colapinto y el olavarriense Andrés Arouxet

El fotógrafo olavarriense fue parte de un exclusivo evento en las oficinas de PAX. Todos los detalles, en la siguiente nota.

El fotógrafo olavarriense Andrés Arouxet continúa coleccionando momentos inolvidables gracias a tu su trabajo y su cámara de fotos. Este viernes protagonizó un divertido, y distendido encuentro con Franco Colapinto en las oficinas de PAX.

Todo fue en el marco de un exclusivo evento que no reunió a más de veinte personas. Además de Arouxet estuvieron, entre otros, Julián Weich, Gimena Baron y Francisco Cerúndolo.

«No lo puedo creer», dijo Andrés Arouxet en una breve conversación con En Línea Noticias.

«Es un crack, tiene la mejor de las ondas», señaló el olavarriense respecto de la actitud del piloto de la Formula 1.

«Chau Andrés», fue la despedida de Colapinto hacia el olavarriense.