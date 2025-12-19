Tragedia en el arroyo Tapalqué: El Municipio diagramó tareas y trabajó en el lugar

A raíz del trágico episodio registrado en la jornada de este viernes, en aguas del arroyo Tapalqué, en el sector lindero al puente de Ruta Nacional N.º 226, que tuvo como víctima a un operario de una empresa contratista de Malvinas.

El Municipio de Olavarría informa que ya se encuentra Policía Científica trabajando luego del hallazgo del cuerpo sin vida.

Se abocaron distintos equipos de trabajo para asistir las tareas de remoción de suelo y la maquinaria, a cargo de Personal Municipal de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos.

A la par, se diagramó un operativo especial con la interacción de personal de las áreas de Salud, Defensa Civil y Protección Ciudadana, que aún permanecen en el lugar dando apoyo a agentes policiales, tanto de la comisaría Primera, como del Comando de Patrulla y bomberos.