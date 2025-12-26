Funcionamiento de Centros de Inmunización
El Municipio de Olavarría, a través de la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones, informa el funcionamiento de los centros de inmunización durante los próximos días, debido a los feriados nacionales por las fiestas de fin de año, como así también a los asuetos dispuestos para trabajadores municipales.
A continuación, el detalle de los Centros de inmunización que estarán abiertos el próximo lunes 29 de octubre:
_ CAPS N° 4
_ CAPS N° 5
_ CAPS N° 18
_ CAPS N° 21
_ CAPS N° 22
_ CAPS N° 26
_ Hospital De Sierras Bayas
_ Hospital De Hinojo
_ Centro De Inmunizaciones Banco De Leche
_ Vacunatorio Del Hospital “Dr. Héctor Cura”
Desde la mencionada área se detalló, además, que el día 30 de diciembre atenderán a jornada completa:
_ Vacunatorio del Hospital “Dr. Héctor Cura” (Hasta 14 horas.)
_ Centro De Inmunizaciones “Banco De Leche” (Hasta 13:30 horas.)
Por último, se expresó que los días sábados 27 de diciembre y 3 de enero el Centro de Inmunizaciones “Banco de Leche” no se encontrará abierto.