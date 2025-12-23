La Biblioteca Popular Armando Collinet propone actividades de verano

La Biblioteca Popular Armando Collinet anunció dos propuestas de talleres que se desarrollarán durante el mes de enero, destinadas a personas adultas y adultas mayores, con el objetivo de promover la lectura, el encuentro y la estimulación cognitiva.

Por un lado, se llevarán adelante los Encuentros de lectura “Cuentos de verano”, coordinados por el escritor Diego Javier Rojas. La propuesta invita a compartir lecturas, dialogar e intercambiar ideas en torno a relatos breves, en un ambiente distendido y participativo. Los encuentros se realizarán los martes 6, 13, 20 y 27 de enero, de 9 a 10 horas, y están dirigidos a personas adultas.

Además, la biblioteca ofrecerá un Taller de verano de Estimulación Cognitiva, a cargo de la Licenciada Carla Fonseca. Esta actividad tiene como finalidad fortalecer distintas funciones cognitivas mediante ejercicios lúdicos y actividades guiadas, favoreciendo el bienestar y la participación activa. El taller se dictará los miércoles de enero a las 9 horas, con cupos limitados, por lo que se solicita realizar una preinscripción.

Ambas propuestas son aranceladas y se desarrollarán en la sede de la Biblioteca Popular Armando Collinet, ubicada en Alsina 2659.

Quienes deseen obtener más información sobre estas y otras actividades pueden acercarse a la biblioteca o comunicarse a través de los siguientes canales: