Mercados Bonaerenses movilizó más de 63 millones de pesos en 2025

La sala de reuniones del Palacio Municipal fue el escenario de un encuentro encabezado por el intendente Maximiliano Wesner, con la participación de referentes de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo e integrantes de los programas Mercados Bonaerenses y Sello Olavarriense.

Estos programas se despliegan en Olavarría con el objetivo de visibilizar los productos elaborados por vecinos y vecinas, y ofrecer espacios de promoción y comercialización que impulsen su desarrollo económico.

Wesner destacó la importancia de los programas

“Quiero agradecerles por compartir este momento y al equipo por motorizar esta política pública. No solo ustedes son protagonistas, sino también tantos vecinos que esperan este paseo de mercado de cercanía durante todo el año”, expresó el intendente.

Wesner estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Económico y Productivo, Pablo Di Uono, el subsecretario de Empresas e Inversiones, Bernardo Baldino, y la coordinadora de Economía Popular, Solange Rivarola Vales.

“Esta mesa debe ser un puntapié para reforzar y mejorar de cara a 2026. Tenemos la obligación de motorizar y potenciar las ventas, lo que luego impulsará la producción y fortalecerá nuestra identidad olavarriense desde la producción”, añadió.

Diálogo e intercambio con emprendedores

El encuentro permitió que cada emprendedor compartiera su experiencia, planteara inquietudes e ideas para mejorar los programas. “Poder poner en común estrategias y acciones nos permite fortalecer estos programas, que vinieron para quedarse y crecer”, señaló Wesner.

Se presentó un informe con datos de Mercados Bonaerenses, incluyendo la cantidad de ediciones realizadas en 2024 y 2025, así como índices de venta y participación. “Los datos nos permiten generar herramientas directas y sostener la información que nos brindan”, afirmó Baldino.

Resultados económicos de los programas

En el corriente año se realizaron 16 ferias, con un movimiento económico total de $63.515.703. El promedio de cada compra fue de $31.383.

Participaron emprendedores de diversos rubros: quesos, huerta, plantas, verdulería, panificados, alfajores, cervezas y gin artesanal, productos agroecológicos, sin TAAC, miel y mermeladas.

Apoyo integral desde la Secretaría

“Estas son herramientas para que los emprendedores se sientan acompañados. Invitamos a que se acerquen a la Secretaría”, indicó Di Uono.

El área ofrece asistencia integral, que incluye líneas de crédito, incubación de proyectos, capacitaciones, asesoramiento para regularización y formalización, y oportunidades de participación en ferias municipales y eventos privados.