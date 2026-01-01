Murió en Buenos Aires el músico olavarriense Bernardo Cordero

El músico y productor olavarriense Bernardo Cordero falleció este martes 31 de diciembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde residía desde hacía varios años. Tenía 37 años.

Cordero atravesaba un delicado cuadro de salud a raíz de un cáncer de colon, enfermedad que se agravó en los últimos meses y motivó distintos tratamientos médicos.

Conocido artísticamente como “Berni”, desarrolló gran parte de su carrera profesional en el ámbito musical y audiovisual porteño. Se desempeñó como productor musical, compositor y coach vocal, participando en numerosos proyectos de alcance nacional e internacional.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran producciones para espectáculos, programas de televisión y series, como El Gerente, protagonizada por Leonardo Sbaraglia. Además, fue responsable de la creación de bandas sonoras para contenidos vinculados a Disney, consolidando un perfil técnico y artístico de proyección internacional.

Su fallecimiento se produjo en la Ciudad de Buenos Aires, donde había construido su trayectoria profesional sin perder el vínculo con Olavarría