Agresiones entre jovenes y polémica intervención policial en las primeras horas del 2026

Se viralizaron videos de agresiones y una polémica intervención policial La madrugada de año nuevo en Olavarría se vio empañada por diversos hechos de violencia ocurridos en el parque Mitre, el principal punto de encuentro de miles de jóvenes para recibir el 2026.

En las últimas horas, las redes sociales se inundaron de registros fílmicos que muestran grescas generalizadas y un cuestionado accionar de las fuerzas de seguridad. En uno de los videos más difundidos, se puede observar una violenta pelea que involucró a un nutrido grupo de hombres y mujeres.

La confrontación, que se produjo en medio de los festejos, incluyó golpes de puño, corridas y agresiones físicas cruzadas, ante la mirada de otros jóvenes que intentaban separar o simplemente registraban la escena con sus teléfonos celulares.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre heridos de gravedad o ingresos al Hospital Municipal «Dr. Héctor Cura» vinculados directamente a este enfrentamiento masivo. Polémica por la actuación policial Un segundo video ha generado un fuerte debate en redes.

Las imágenes muestran efectivos policiales actun a las patadas contra un presunto agresor tras arrojar una botella. Lo que generó controversia es la modalidad de la intervención: en el registro se observa cómo los uniformados sacan al joven del predio mediante empujones y patadas.