Paro General de la CGT: Sin colectivos en Olavarría

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó su adhesión al paro general convocado a nivel nacional, por lo que no habrá servicio de transporte público de pasajeros en Olavarría durante la jornada de la medida de fuerza.

A través de un comunicado oficial, el gremio informó que la decisión se adopta “en defensa de los derechos laborales, cercenados por la pretendida reforma laboral”.

En el documento, la organización sindical fundamentó su postura en la situación que atraviesan los trabajadores del sector, señalando la “sostenida caída del salario real, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del empleo en el conjunto de la actividad”.

Desde la UTA sostuvieron que el actual escenario económico implica que los trabajadores “están soportando el mayor peso del ajuste”, con ingresos que no acompañan el aumento del costo de vida y con riesgos crecientes sobre la estabilidad laboral.

Asimismo, el gremio remarcó que la medida “constituye una acción legítima de defensa colectiva ante políticas que afectan directamente la dignidad del trabajo, la estabilidad del empleo y la sustentabilidad de la actividad del transporte”.

La convocatoria alcanza a los servicios de corta, media y larga distancia, además de combis y subterráneos en todo el territorio nacional, por lo que en Olavarría no circularán colectivos mientras se extienda el paro.