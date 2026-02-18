Paro Nacional: En Olavarría no habrá recolección de residuos

El Municipio de Olavarría informó que el servicio de recolección de residuos se verá afectado por la adhesión de trabajadores y trabajadoras de la empresa concesionaria Transportes Malvinas SA al Paro Nacional convocado para las próximas horas.

La medida comenzará a las 20 de este miércoles y se extenderá hasta el mismo horario del jueves.

En consecuencia, no habrá recolección nocturna de residuos el 18 de febrero, ni tampoco se realizarán los recorridos matutino y vespertino del 19 del corriente.

Asimismo, quedarán suspendidos el barrido mecánico nocturno del miércoles y el barrido manual matutino del jueves.

Según se indicó oficialmente, el servicio se normalizará en la noche del jueves.

