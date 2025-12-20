Plantaron 20 especies nativas en “La Isla”

El Municipio de Olavarría realizó la plantación de 20 plantas nativas en el Parque Municipal “La Isla”, en el marco de un trabajo articulado entre la Dirección de Desarrollo Agropecuario, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, y la Subsecretaría de Deportes.

La intervención se llevó a cabo el último viernes y corresponde a la primera etapa de un plan de forestación, que surgió a partir de un relevamiento realizado por ambas áreas municipales, con el aporte de ejemplares provistos por el Vivero Municipal.

De la jornada participaron el secretario de Desarrollo Económico y Productivo, José Pablo Di Uono; la directora de Desarrollo Agropecuario, María Inés González; personal del Vivero Municipal y de la Subsecretaría de Deportes. También formaron parte estudiantes del curso de Forestador que se dicta en el Centro de Formación Laboral N.º 403.

Desde el Municipio se destacó que la iniciativa fue impulsada por el Vivero Municipal, que además acompaña activamente el desarrollo del curso de Forestador. Dicha capacitación se implementó por iniciativa municipal en el marco de la Ordenanza de Arbolado Urbano.

Durante la actividad, las y los estudiantes pudieron aplicar los conocimientos adquiridos, al tiempo que contribuyeron a la forestación de uno de los espacios verdes más utilizados por la comunidad.

Por último, la directora de Desarrollo Agropecuario señaló que las especies plantadas cumplen una función de barrera natural y que, a futuro, también generarán sombra para el disfrute de los vecinos. En una segunda etapa, se prevé la colocación de otras 100 plantas, que conformarán una cortina verde entre el complejo La Bota y el Parque Municipal “La Isla”.