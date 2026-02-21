Pueblo Nuevo avanza con un plan de obras en sus instalaciones

El Club Atlético Pueblo Nuevo informó que avanza con un plan de obras y mejoras en distintos sectores de su infraestructura deportiva. Los trabajos se encuentran en plena ejecución y forman parte de una etapa de puesta en valor integral.

En el gimnasio principal “Juan Maceo” se realizan tareas de reacondicionamiento general. Las intervenciones incluyen trabajos de albañilería, pintura integral del espacio y mejoras estructurales. Además, se avanza con tareas destinadas a optimizar las condiciones del piso y del entorno de juego.

Por otra parte, en el gimnasio aéreo donde se desarrollan las actividades de básquet, vóley y newcom, se instaló nueva iluminación. Según se indicó, esta mejora optimiza la visibilidad y las condiciones para la práctica deportiva. En ese mismo sector también se ejecutan trabajos de recambio de tablas, pintado completo de la cancha y plastificado del piso flotante, con el objetivo de reforzar la durabilidad, la seguridad y la calidad de juego.

Asimismo, se llevan adelante tareas de reacondicionamiento en los vestuarios, en el marco del mismo plan de mejoras.

Desde la institución señalaron que las obras forman parte de un proceso de mejora continua y que los trabajos seguirán avanzando. De este modo, el club reafirma su compromiso con el crecimiento deportivo y el fortalecimiento de sus espacios para socios, deportistas y la comunidad.