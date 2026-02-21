Se dictará en Olavarría un taller “Podcast y literatura: la experiencia sonora”

Los días 7 y 14 de marzo se realizará en Olavarría el taller “Podcast y literatura: la experiencia sonora”, una propuesta que invita a transformar una idea literaria en una experiencia de escucha.

La actividad se desarrollará en dos encuentros, en el horario de 9 a 11, con cupos limitados.

Según se detalla en la convocatoria, el objetivo es trabajar sobre el podcast literario como proyecto cultural. En ese marco, se abordarán distintas instancias del proceso creativo y técnico.

Durante los encuentros se propondrá:

• Pensar el podcast literario como proyecto cultural.

• Traducir lo literario al lenguaje oral.

• Encontrar una voz propia.

• Escribir el guion de un episodio.

• Dar los primeros pasos en grabación y edición.

La iniciativa apunta a explorar el cruce entre literatura y sonido, y a brindar herramientas concretas para desarrollar un podcast desde su concepción hasta sus primeras etapas de producción.

Los cupos son limitados.